Marvel saab esimese transsoolise superkangelase 

"Ja juba õige pea – filmis, mille võtted parasjagu käivad," ütles Feige New Yorgi filmiakadeemias peatud vestlusõhtul. BBC Newsi teatel usuvad paljud fännid, et transsooline tegelaskuju on seotud Tessa Thompsoni tegelase Valkyrie'ga.

Veebikülg lisab, et tänavu linale jõudvas filmis "The Eternals" ("Igavesed") tutvustatakse Marveli filmide esimest geitegelast. Samas filmis ilmub vaatajate ette esimene kurt superkangelane. Esimest Aasia-Ameerika päritolu superkangelast saab näha filmis "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings".