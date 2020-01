Kristina Pärtelpoeg kartis, et ei saa rinnalõikuse tõttu beebit emapiimaga toita 

“Minul oli see, et kuna ma käisin rinnavähendusoperatsioonil, siis ma raseduse ajal valmistasin ette, et mul ei pruugi üldse rinnapiim tulla ja ma pean hakkama rinnapiimaasendust andma. Aga raseduse lõpupoole tuli mul rinda ternespiim, kui ma pigistasin tisse. Siis oli ikkagi väike lootus, et mul tuleb rinnapiim,” rääkis ta.

Lisaks leidis Kristina rinnaga toitmisele plusse ka enda vaatepunktist. “Mul oli vahel tunne, et tahan alla anda, sest see on liiga raske. Lihtsam on anda seda rinnapiimaasendajat. Aga mind motiveeris see, et mulle öeldi, et imetamisega võtab alla, pluss see on lapsele parem ja tugevdab ta immuunsüsteemi, pluss see on tasuta. Tuleb leida motivatsiooniallikaid, et mitte alla anda!”