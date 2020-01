Inimesed Juuste väljalangemisest ahastuses teletäht ajas pea paljaks Toimetas Triin Tael , täna, 13:30 Jaga: M

Foto: @rickilake/Instagram

51aastane USA näitleja ja telesaatejuht Ricki Lake astus uuele aastale vastu radikaalse soengumuutusega. Ta paljastab avameelses Facebooki sissekandes, et on suurema osa täiskasvanuelust kannatanud juuste väljalangemise all.