Menusarjade looja 20aastane poeg hukkus suusamäel  

Jenji Kohan koos pojaga 2015. aastal. Foto: @ijnej/Instagram

USA menusarjade "Orange Is The New Black" ja "Weeds" looja Jenji Kohani 20aastane poeg kukkus vana-aastaõhtul suusapuhkusel nii õnnetult, et tema elu ei õnnestunud päästa.