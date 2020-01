Whitney Houstoni tütre endine elukaaslane suri üledoosi 

Nicki advokaat Joe S. Habachy ütles, et on leinas, kuid ei saa oma kliendi surma üksikasjadest rääkida. "Võin vaid öelda, et on äärmiselt valus pealt näha totaalset hävingut, mida uimastisõltuvus on korraldanud noorte sõprade ringis, kes kõik olid armastatud ja tohutu potentsiaaliga." Habachy kinnitusel püüdis Gordon viimastel aastatel kaine püsida ja tema ainus eesmärk olnud pere seltsis õnnelik olla.