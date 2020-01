Väikese Annabeli vanemad: ta on vahepeal teinud väga suuri edusamme 

"Meie jaoks on see aasta olnud äärmiselt emotsionaalne, suurte tõusude ja mõõnadega. Tänu heade inimeste toetusele on kõik raskused ületatud. 2019. aasta on meile toonud väga palju headust, aitamist ja hoolimist," kirjutavad Annabeli vanemad.

Vanemad kirjutavad ka, et on viimasel ajal pidanud ära ütlema paljudele üritustele ja intervjuudele - kutseid on palju ja nende rohkus on hakanud Annabeli heaolu häirima. "Hetkel on meie jaoks kõige olulisemal kohal Annabeli areng. On väga oluline, et Annabel ei haigestuks, sest see oleks suur risk tema arengule. Seega, hoiame jätkuvalt eemale rahvarohketest kohtadest ning püüame vältida kõiki üleliigseid käike," põhjendab perekond.