FOTOD | Kes kuuma päikese all, kes kodumaal - vaata, kuidas Eesti staarid aastat vahetasid Ohtuleht.ee , täna, 15:50

Lenna Kuurmaa Foto: Daisy Lappard/Naisteleht

2019. aasta on minevik ja võib arvata, et suurema osa inimeste jaoks saabus aastavahetus korralikult pidutsedes. Vaatame, kus ja kuidas võtsid uue aasta vastu aga Eesti kuulsused. Etteruttavalt võib öelda, et paljud neist pagesid välismaale.