Kirsti Timmer ja Jesper Parve teevad vestlusõhtuid: räägime meeste ja naiste probleemidest 

Kirsti ja Jesper peavad vestlusõhtuid, mis kannavad raadiosaatega sama nime. Kirsti ütleb, et tegelikult ei koli nad raadiosaadet selle traditsioonilises mõttes stuudiost välja. „Saime kõigepealt pakkumise ühest Tartu restoranist, kes kutsus meid vestlusõhtut tegema. See müüdi kohe välja ja meeldis meile Jesperiga väga – inimesed olid tulnud välja, end sättinud ja ilusti riidesse pannud. Sellest jäi väga positiivne emotsioon,“ räägib Kirsti. Kohe pärast esimest vestlusõhtut hakkas tulema pakkumisi üle Eesti – Valgast, Pärnust, Tallinnast.

Et nõudlust oli, otsustasidki Kirsti ja Jesper ka edaspidi inimeste ees üles astuda. „Esimesel vestlusõhtul võeti meid väga mõnusalt vastu – oli tore, vahetu ja lahe – ja see oligi põhjus, miks olime nõus ka edasi tegema.“ Veebruaris näeb ja kuuleb neid ka Tallinnas, 6. ja 23. veebruaril toimub vestlusõhtu taasavatud lokaalis Chicago. „Veebruaris on meil iga nädal vestlusõhtu ja mõni on juba märtsis ka kirja pandud.“

Kirsti ütleb veel, et vestlusõhtu näol ei ole tegemist stand-up'iga, mis viimasel ajal aina populaarsust kogub. „Meie vestlusõhtul ei ole ettekirjutatud teksti. Raadiosaade on meil iga kord erineval teemal, aga vestlusõhtutel on meil ees teemapunktid, millest räägime – oleme kokku pannud teemad, mis inimesi kõige rohkem huvitavad,“ ütleb ta ja lisab, et kuigi teemad on samad, siis jutt sünnib iga kord kohapeal ja võib olla eelmisest korrast täiesti erinev.