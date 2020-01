Koit Toome naisevõtust: olen endale ja Kaiale sisendanud, et tark ei torma 

Koit ütles, et lõppenud aastal sai ta väga palju veeta aega oma perega, reisida, puhata ja tegeleda asjadega, milleks tal aastaid pole aega olnud. "Natuke rahulikum tempo oli sel aastal küll." Kuigi Koit aasta jooksul antud kontserte kokku pole lugenud, siis tõdes mees, et neid on ikka olnud sadades. Lisaks tegi ta kaasa muusikalis "Hüljatud", mis nüüd läbi sai, ja jaanuaris astub ta taas lavale "Ooperifantoomis".

Muidugi küsisid saatejuhid ka, milline oli Koidu eelmise aasta eredaim hetk eraeluliselt ja Koit pidi tunnistama, et eks ikka Kaia Triisa naisekspalumine. Teet ütles, et temal läks oma kaasa naiseksvõtmiseks 12 aastat ja uuris, millal siis Koit ja Kaia oma liidu ametlikuks teevad. "Ma olen kogu aeg endale ja Kaiale sisendanud, et tark ei torma," muigas Koit.