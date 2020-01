Õnne-õnne! Erik Karu palus oma kallima naiseks 

2016. aastal andis Erik Kroonikale intervjuu, kus ütles, et loodab 7 aasta pärast saavutada majandusliku sõltumatuse. Igal heal asjal on aga ka pahupool — naised on püüdnud teda kõrge staatuse tõttu ära kasutada. "Eks ole jah loodetud sellele rohkemal või vähemal määral ning suguvõsas on mind ka hoiatatud," tunnistas Erik. "Peab arvestama ja valvas olema ja proovima aru saada, kas tüdruk on siiras või mitte," rääkis mees.