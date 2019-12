VÄGEV! Mariah Carey püstitas vapustava rekordi 

Daily Maili teatel püstitas 49aastane lauljanna rekordi tänu oma jõuluhitile "All I Want for Christmas Is You", mille ta andis algselt välja 1994, kuid mis on kolmandat nädalat taas edetabeli Hot 100 tipus. Billboardi teatel on Mariah seega uue aastatuhande esimene esikohaomanik.