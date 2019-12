Kirsti Timmer: tee aastavahetuse ööl nii ja uus aasta tuleb selline, nagu soovid 

"Esmalt võta see hetk, kus aasta on vahetunud või kohe vahetumas ja seisa lävepakule või väravale. Nii, et saaksid justkui ühest ruumist teise astuda. Uksepakul õuest tuppa. (Värava puhul siis väravast sisse). Seisa lävepakul või väraval ja mõtle kõige selle peale, millest tahad oma elus loobuda. Mis on olnud selles aastas või sinus endas sellist, mida sa uude aastasse kaasa ei taha võtta. Mõtle kõik need asjad justkui enda seljas olevasse seljakotti. Kui oled kõik mõtted ja tunded sinna "kotti" pannud, siis visualiseeri selgelt seda seljakotti ja kujuta ette kuidas sa võtad selle koti seljast ja jätad vanasse aastasse," kirjutab Kirsti oma blogis.