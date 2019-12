Monaco vürstinnal on seljataga uskumatult valus aasta 

"Inimesed ei tea, mis kulisside varjus toimub," jätkas vürstinna Charlene oma sünnimaa ajakirja Huisgenoot intervjuus, mis ajakirja People teatel on erakordselt avameelne. Monaco vürsti Albert'i abikaasa tunnistab, et mööduv aasta on talle ränki hoope andnud. Charlene sai kümnepäevase vahega teate kahe lähedase sõbra surmast. Palju muret tegi talle ka isa tervis. Vanahärrale tehti Lõuna-Aafrikas lõikus.