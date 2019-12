TOP 5 | FILMISAADE „DUUBEL“ SOOVITAB: need olid 2019. aasta kõige paremad filmid 

„Ah, see on lihtsalt järjekordne koomiksifilm ju!“ oleks vist „Jokkeri“ suunas suurim mõeldav solvang. Tegelikkuses on tegemist fantastilise draamafilmiga, mille etteotsa pistetud Joaquin Phoenix tõestab taaskord, miks on tema näol ühe alahinnatuima näitlejaga terves Hollywoodis. Ainsad miinused on liigne seotus Batmani looga (teose lõpp jättis mulle loodetust mõruma maigu suhu) ning stuudio rahaahnus – varasemalt sooloürituseks jääma pidanud teosele lubati juba järg valmis treida.