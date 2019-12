Estoni Kohver tänavusest 5MIINUSE hitist: olime pikalt rääkinud, et võiks teha loo sellest, kuidas me kanname suviti suhteliselt vähe aluspükse 

„Venelase sõbral oli hunnik biite, aga selle viisi puhul mõtlesime, et see on äge, suvine lugu. Olime pikalt rääkinud, et võiks teha loo sellest, kuidas me kanname suviti suhteliselt vähe aluspükse, kuna kogu aeg on ujumispüksid jalas – nii kui mina või Põhja-Korea vett näeme, siis hüppame kohe sisse,“ avaldab Kohver loo tagamaid.

Aluspükste-loole valmis ka mõnusalt suvine video. „Video on selle kohta palju öeldud, see on lihtsalt visuaal, kus mingid vennad on paadi peal. See on Joosep Järvesaare kasupapsi paat ja kogu asi sai paika päev enne, kui pidime seda tegema. Meil oli Pärnus keikka ja mõtlesime, et siin on laht ja meie. Tahtsime, et nublu tuleks ka, aga ta oli reisil ja siis võtsime Kristopher Luigendi ning panime talle suusaprillid pähe. Tal oli kaasas mingi üle-õla-kõlar ja siis käis umbes kolm tundi järjest mingi lugu, kus neegripoisid tantsisid. See oli väga veider.“ Lisaks kukkus vahepeal droon vastu muuli, kuid see saadi õnneks taas tööle, et loo visuaal lõpuni salvestada.

Mis plaanid on 5MIINUSEL aga uueks aastaks? „Kiliseb, koliseb ja logiseb üle kivide ja kändude see asi. Kuid arvan, et saab igasuguseid asju. Gameboy paneb oma asja edasi ja teistel poistel on ka ägedad plaanid. Kindlasti saab kuulda 5MIINUST ja midagi samadelt poistelt, aga mitte 5MIINUSE kontekstis,“ avaldab Estoni.