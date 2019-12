Aastahitil kolmanda koha saanud Ariadne: „All In“ jääb alati minu eriliseks beebiks 

„All In“ on esimene lugu, mis ilmus Liina Ariadne ja Sony Music Baltics plaadifirma label’i Made In Balticsi koostööna. „See oli ka üleüldse esimene kord, kui käisin Soomes päris stuudios salvestamas. See oli minu jaoks väga huvitav kogemus, sest ma pole kunagi varem nii professionaalsel viisil stuudios käinud, veel vähem välismaal. Olin üpriski närvis,“ tunnistab ta.

Loole valmis ka muusikavideo, mis võeti üles öösel, sest hommikul pidi tema elukaaslane, juutuuber Martti Hallik Ameerikasse lendama. „Liina oli väga kurb, et ma ära läksin ja nuttis. Pidime teda erinevate vahenditega turgutama, et ta rõõmsam oleks ja umbes 20 korda kodus tantsiks. Mina võtsin kogu materjali kaasa ja tegin video lennu ajal sülearvutis valmis. Kui Ameerikas maandusin, saatsin Liinale esimese versiooni. Ta andis mulle tagasisidet ja Uberis teel Wateva poiste juurde tegin muudatused ning saatsin Liinale tagasi. Mina tahtsin ikkagi Ameerikasse puhkusele minna ja sellele joone alla tõmmata. Tegelikult jäi see video ka üsna viimasele minutile, sest see pidi label’iga Vevosse üles minema – ei saa nii nagu Youtube’is, et avaldad viimasel minutil,“ räägib Martti.

Sai video lindistamisel suure sinika

Nii Ariadne kui Martti ütlevad, et leiavad siiani kodust konfette, mida videos näha on. Samuti lõhkus Ariadne videot salvestades kogemata nende laelambi. „Lõin korra käe vastu lampi, nii et see läks põlema. Kui videost hästi vaadata, siis tegelikult on seda näha. Pärast oli käsi korralikult sinine,“ naerab ta.

Just „All In’i“ avaldamine on ka laulja tänavune tippsündmus. „Jutud käisid label’iga juba aasta aega enne seda, nii et see oli minu jaoks kauaoodatud hetk. „All In“ oli comeback’i singel ja see tähendas mulle väga palju. See jääb alati minu eriliseks beebiks,“ ütleb ta.