Michelle Williams on rase ja kihlatud! 

Ajakirja People teatel on neljakordne Oscari nominent (39) kihlunud Broadway lavastaja Thomas Kailiga, kelle tuntuim lavastus on muusikal "Hamilton". Armuleegid lõid lõkkele telesarja "Fosse/Verdon" võtteil (Michelle võitis oma osatäitmisega Emmy auhinna.)

Thomas Kail Foto: VIDA PRESS

Mullu selgus, et näitlejanna on abiellunud suvel Kanada muusiku Phil Elverumiga. Elverumist oli saanud poolteiseaastase tütre üksikisa, kui tema abikaasa kõhunäärmevähki suri. Ent tänavu aprillis kirjutas People, et abielu jäi üürikeseks: Michelle ja Phil on juba jaanuarist lahus.