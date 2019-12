Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Narva 31. detsembril uppus 

„Narva linna tabas suur hädaoht. Pumbamaja jäi seisma. Vesi vallutas lauavabriku ja Kreenholmi aidad ja ka need aidad jõe mõlemal kaldal, kus seisis Puhk ja Poegade 2000 kotti peensuhkrut, mille päästmine siiski õnnestus viimasel minutil. Vee alla on jäänud Kalaranna uulitsa elumajad. Inimestel õnnestus põgeneda. Vee alanemist ei ole märgata. 31. detsembril käisid tuhanded inimesed vee alla jäänud linnaosi vaatamas,“ kirjutasid ajalehed.

Vesi oli hakkanud pikkamööda tõusma juba paar päeva tagasi ja 31. detsembriks seisis jões vesi juba 430 sentimeetrit tavapärasest kõrgemal. Pumbamaja põrandal oli peaaegu poolteisemeetrine veekiht, mida ajalehed nimetasid Narva ajaloos enneolematuks. Märgiti, et hädaohus on ka puusild, mille kaudu Narva-taguste aladega ühendust peeti. Sillaotsad olid juba vee all, selle kaare keskkoht kerkis vaevalt meetri jagu veest välja.