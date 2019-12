UUDISSÕNAD, NÄHTUSED JA TEHTUSED 2019 | Suuorgan, Nolani kõrgendikud, Ilvese katmata nahk 

Foto: Andres Varustin

Kallid koolilapsed! Ärge kasutage eksamitel spikreid ega kirjutage teadustöid maha, sest kunagi, kui te kandideerite riigikokku, võib teie pinginaaber, keemiaõpetaja või lõputöö juhendaja tulla välja paljastusega, mis viib teilt ning teie erakonnalt sajad ja tuhanded hääled. Just niisugune saatus tabas sel kevadtalvel Rainer Vakrat ning löök oli seda valusam, et tuli üsna lähedalt: no kui palju sai olla inimesi, kes teadsid, et üks igav ja vähetähtis bakatöö on suures ulatuses copy/paste?