MEIE SEAST LAHKUNUD 2019 | Eestlased jäid ilma Tõnu Aavast ja Jüri Aarmast 

Ivo Lill Foto: Tiina Kõrtsini

„Mind mäletatakse seni, kuni on läinud katki viimane onu Remuse plaat,“ ütles Tõnu Aav, ja tal on ilmselt õigus. Mitu põlvkonda Eesti lapsi on tema häälega üles kasvanud ja kuna vinüülplaatide kõrvale on tulnud ka moodsamad helikandjad, siis ei pea tulevased põlved enam isegi viimase plaadi purunemist kartma.

Me kõik teame une pealt, mis häält tegid Kilpkonnaonu mullid, kuid vähem on levinud teadmine, et just „Onu Remuse juttude“ jõudmine plaadile on puhtalt Tõnu Aava teene. Kui plaadifirma Melodija tegi talle ettepaneku lugeda sisse esimene jutuplaat lastele, siis meenusid talle lapsepõlves loetud lood ja nii saigi ka nõukogude noorus kuulata eestiaegseid Ameerika lastejutte maailma parimas esituses.