MEELELAHUTUSAASTA 2019 | Juuli-detsember: Tanel Padar saab isaks, „Rannamaja“ näitab ekraanil ehedat seksi, Brigitte Susanne Hundi skandaalne lahkuminek 

NOVEMBER Hunt ja Nõmm Foto: Andra Nõlvak

Raadiohääl Brigitte Susanne Hunt ja tema peigmees Ron Nõmm lähevad eraldi peole. Öösel hakkavad Brigitte telefoni laekuma videod, kus Ron noolib tantsupõrandal teise naise huuli. Brigitte pakib asjad ja on järgmisel hommikul läinud. Lugu saab nii palju vastukaja, et Brigitte on sunnitud tegema Roni kaitseks avalduse, et nad leppisid ära, on suured sõbrad ja jõudsid ühiselt järeldusele, et neile pole ühist teed ette määratud. Novembri lõpus vabastab Brigitte sõbranna diivani, sest uue kodu võtmed on tal viimaks käes.