MEELELAHUTUSAASTA 2019 | Jaanuar-juuni: Evelin Ilves näitab paljast tagumikku, „Litsid“ vallutavad maailma, „Radar“ läheb hingusele 

Hakkavad liikuma kuuldused, et Eesti ajaloost rääkiv Mart Sanderi draamasari „Litsid“ võib jõuda Vene suurima meediakontserni kaudu Venemaa, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Slovakkia vaatajateni. Ka USA ja Hispaania levitajad tahavad seriaali osta. „Jää on hakanud tõesti viimastel päevadel liikuma, järjest tulevad igalt poolt huvilised, kes soovivad näidata meie ajaloolist draamat ka oma inimestele,“ kommenteerib sarja edu produtsent Tuuli Roosma. „Olgugi et selle sarja eelarve oli tavaline tele-eelarve, õnnestus meil ikkagi luua selline tootmiskvaliteet, et see rahuldab ka rahvusvahelist maitset,“ rõõmustab ta.