Raimond Valgre päev enne surma: „Öelge, palun, kas minu elu pole olnud tõesti asjata, kas midagi minust jääb järele?“ 

Folklooriks on saanud lugu, kuidas Raimond Valgre uurinud päev enne surma teda hooldanud sanitarilt, kas see mõnd Valgre lugu ka teab. Jaak Ojakäär kirjutab Valgre elulooraamatus „Raimond Valgre legend“, et helilooja elulugu uurinud Eino Avarsoo oli vestelnud Valgre surmapäeval hullumajas õena töötanud Lehti Valmisega, kes meenutas: „Esimene päev, siis ta oli selge. Teine päev ta läks kuidagi rahutuks. Võib-olla see oli sellest, et kui ta oleks saanud sada grammi, siis seda rahutust poleks tekkinud. See on tihti nii nendel, kes on harjunud alkoholiga. Selgetel momentidel oli ta mure põhiliselt majanduslik, et kui kauaks ta peab haiglasse jääma, et ta ei saa ju kaua olla. Nagu näha, nad olid vist majanduslikult kaunis suures kitsikuses. Pärast süste oli ta rahulikum. Ütles: „Öelge, palun, kas minu elu pole olnud tõesti asjata, kas midagi minust jääb järele, kas mõni minu lauludest pääseb rahva hulka?“ Ta palus, et laulaksime talle mõnda tema laulu. Kuid sanitarid, lihtsad poisid, ei osanud ühtegi. Ütlesid: „Varsti tuleb söögiaeg, laulame kõik koos „Kui Kungla rahvas kuldsel aal kord istus maha sööma“.“ Ja hakkasidki laulma, Valgre vilistas kaasa, sest laulda ta ei suutnud. Ta silmis oli nukrust, kuid ta ütles: „Tänan teid, olete ikka toredad poisid!““