Jaanus Saks sattus kähmlusse 

Saksa sõnul esines Rock Cafes tol õhtul räppar AG, kelle mänedžerina ta töötab. „Tund aega enne esinemist ilmus meie backstage'i üks aktiivne punnis pupillide ja vahuse suuga tegelane, väidetav ürituse korraldaja Raiko Ader,“ kirjutas Saks Facebookis. Ader süüdistanud, et AG esines üheksa päeva varemgi Tallinnas ning vähendanud sellega publiku huvi käesoleva kontserdi vastu ja piletiostude arvu. Lisaks leidis ta, et Saks ülbitseb temaga.

„Oma „patsaanidele“ oli mees muidugi serveerinud, et sai minu käest rämedalt molli ja et me kuuekesi lendasime talle kallale,“ kirjutas Saks. Konflikt üha paisus ja Saks arvab selle taga olevat, et korraldaja ei tahtnud tasuda kokkulepitud summat.