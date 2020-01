PÄEVAHOROSKOOP: neljapäev, 2. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Sinu uuele eluaastale lisab väge Merkuuri ja Jupiteri ühendus. Oled uudishimulik ja õppimisvõimeline, õige info jõuab justkui iseenesest sinuni. Võid ette võtta järske pöördeid, võimalik on teadmisi täiendada, ehk isegi uut ala õppida. Tahtejõudu on tohutult, oluline on endas kasvatada taktitunnet.