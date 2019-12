„Roseanne'i“ näitlejatar ja 4 Non Blondesi lauljanna läksid lahku 

Kuuldused kahe lesbitähe armuloost said alguse 2011. aasta lõpus. Mõned kuud varem oli Sara lahku läinud oma abikaasast Alison Adlerist, kellega ta oli koos olnud 2002. aastast saadik. Neil on kaks teismelist last.

Perry, kelle ansamblil 4 Non Blondes oli 1990ndail megahitt "What's Up?", on nüüdsel ajal üliedukas laululooja ja produtsent, kes on kirjutanud laule näiteks Christina Aguilerale ("Beautiful"), Pinkile ("Get The Party Started") ja Gwen Stefanile ("What You Waiting For?").