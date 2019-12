MAITSETUSE TIPP: need on kümnendi hirmsaimad moeprohmakad 

Daily Maili teatel küsitles veebipood Love The Sales kaheksat miljonit Briti naist, uurimaks, kes on viimase kümne aasta jooksul nende moeotsuseid kõige rohkem mõjutanud. Eraldi edetabelid koostati nii eeskujudest kui ka möödalaskudest. Veerand vastanutest nimetas kümnendi hirmsaimaks riietuseks kleiti, mida reality-täht Gemma Collins kandis 2017. aastal telekanali ITV suvepeol. Kuid oma maitsetu välimuse eest said sarjata ka tõelised superstaarid eesotsas Lady Gaga ja Miley Cyrusega.