Lein Rootsi kuningakojas: suri Bernadotte'i suguvõsa vanim liige 

Dagmar oli abielus Rootsi lennuväetegelase Nils-Magnus von Arbiniga, kes suri 1985. Neil on viis tütart. "Emal oli palju sõpru ja ta oli lõpuni terve," rääkis tütar Cathrine von Arbin Rootsi meedias. "See oli suur rõõm. Ta oli tugev inimene ja oma hooldekodus äärmiselt armastatud."

Rootsi õukonna pressiesindaja Margareta Thorgren nendib oma avalduses, et lähedase sugulase ja sõbra lahkumine on alati kurb. Tema sõnul leinab kuninglik pere omaette. "Üks ajajärk on ümber saanud. Dagmar von Arbinil oli pikk ja sündmusterikas elu, mis kestis üle 103 aasta."