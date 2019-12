Black Velvet ja Koit Toome andsid välja ühisloo „2020“ 

Kümme aastat tagasi kirjutas Sven Lõhmus loo “2020”, mis Laura esituses rääkis kaugest ja käega veel mitte-katsutavast tulevikust ning sellest, kuidas me Shaingaisse rongiga tööle sõidame. "Reaalsus aga on see, et sõida, hoopis vaideleme selle üle, et kas meil tulevikus ikka üldse vajamegi rongi, millega saaks kasvõi Riiga sõita," kirjutavad muusikud pressiteates.