Inimesed 61aastane Sharon Stone visati kohtinguäpist välja Toimetas Triin Tael , täna, 13:01 Jaga: M

Sharon Stone tänavu septembris. Foto: AFP/Scanpix

New York Posti andmeil on "Ürginstinkti" vamp Sharon Stone kohtinguäpist Bumble välja visatud, kuna mitmed kasutajad avaldasid kahtlust, et tegu on võltskontoga.