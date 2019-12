Jaanus Saks hoiatab ürituste korraldaja eest: ta haukus mulle näkku, et „Oota, mina olen s*tt vää?“ 

Kuna suutsin olukorda hinnata adekvaatselt, istusin diivanil ja jäime sõpradega suhteliselt rahulikuks antud olukorras, sest kõigil on siiski kodus lapsed ja ei sooviks vana-aasta lõppu katkiste nukkide ja kulmudega mööda saata. Ilmselt oli see ka tark otsus arvestades antud olukorda. Neelasime oma au ja uhkuse seekord alla ja kannatasime selle ebameeldiva olukorra ära. Ühtlasi vabandasin mehe ees, et ärritusin ja ta endast eemale tõukasin. Mees muidugi mõtles omapeas mingeid karistusi välja ja otsustas, et nüüd ei maksa kokkulepitud tasu artistile. Justkui sundolukorras taheti, et me ka sellega nõustuks. Ilmselgelt haiseb kogu asi selle järgi, et mees tuligi taha ruumi konflikti otsima, kuna ei soovinud tasuda kokkulepitud summat. Miks peaks korraldaja istuma 15-20 matsiga, kes isegi ei olnud huvitatud artisti esinemisest, teises backstages. Intsidendi saime lõpuks sõnadega rahulikumaks, meie artist tegi lubatud live, publik tundus rahulolev, kutsusime igaks juhuks ja julgestuseks oma sõbrad meile Rock Cafe ette vastu, et edasist konflikti vältida ja rahulikult majast lahkuda peale esinemise lõppu. Jutt jõudis ka kiirelt peategelasteni, et meie sõbrad ootavad meid maja ees ja lahkudes tervitasid mehed meid juba uue suhtumisega, kes tahtsid kätt suruda ja lisasid, et kõik on korras ja probleemi pole jne. Imelik, et nende suhtumine muutus kui meie sõbrad meid väljas ootasid.