Vaata, kui julged: Vene teletäht näitab oma lõhkenud rinnaimplantaati 

Kahe lapse ema Kudrjavtseva näitab oma poolehoidjatele lõhkenud implantaadi fotot ja seletab, et mingite valudega keha sellest õnnetusest märku ei andnud. Tema ise märkas vaid, et üks rind on kuidagi ära vajunud. Uuringud näitasid geeli lekkimist - kuid implantaadi eemaldamisel selgus, et see oli lausa lõhkenud. Lera sõnul kulus kirurgil lekke likvideerimiseks lausa neli tundi.

Teletähele paigaldati implantaat 15 aastat tagasi Peterburis. Dokumentides oli mustvalgel kirjas: implantaatidel on eluaegne garantii Kuid Kudrjavtseva soovitab ilukirurgidel mitte jätta muljet, et rinnaimplantaatide paigaldamine on ohutu protseduur. "Mõistan, et see on äri, aga paljud vaikivad ja meil pole sellest meeldiv rääkida! Kuid nüüd on minu meelest saabunud aeg avada suu ja rääkida sellest valjult!"