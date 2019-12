Inimesed KES ON ÕIGE KRISTLANE? Eesti tippvaimulikud annavad erinevaid vastuseid Jaanika Vilipo , täna, 12:35 Jaga: M

GALERII

Vaimulikud (vasakult) Toomas Paul ja Jaan Tammsalu Foto: Tiina Kõrtsini

Pühadehooajal, kui isegi usuleiges Eestis leiavad paljud tee kirikusse, on paslik küsida kolmelt vaimulikult, kes on õieti kristlane. Kas see, kes külastab igal nädalal kirikut, kuid ei ole ristitud? Või see, kes on ristitud, aga ei ole oma teadlikus elus kirikusse kordagi jalga tõstnud?