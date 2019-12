Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti hakkas telerist värvilist pilti nägema 

Rein Karemäe tuli tol õhtul eetrisse saatega „Värv mustvalgel“, mis pani aluse ETV värvilisele programmile. Mõned leidlikud inimesed olid küll varem püüdnud värvilist pilti saada nii, et panid teleri ette kiled. Ülalt sinised, keskelt värvitud ja alt rohelised. Tegelikult ei olnud kuigi mõnus sellist „plätserdatud“ pilti vaadata.

Tõsi, need vähesed, kellel oli juba koju kantud tohuturaske ja kallis lampidel töötav värviteler (näiteks Raduga 701 või mõni Tempi mudel), olid ehtsaid värvisaateid juba näinud, sest Kesktelevisioon edastas neid 8. novembrist 1967. Ja eks selliseid saateid jõudis riburada ülekandena ka Eestisse.

Paraku ei tähendanud too detsembriõhtu 1972. aastal, et edaspidi oleksid olnud kõik ETV saated värvilised. Need, mis olid, märgiti saatekavas eraldi ära. Viimane stuudio ETVs (vist Tartu?) sai värviaparatuuri alles 1982. aastal, kuigi põhimõtteliselt näitas kogu saatekava juba aasta varem värve. Ka vaatajaid oli juba hulgem, sest värvitelerid olid pisut odavamaks läinud.