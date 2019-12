12tunnise tantsumaratoni võitnud Madis Mark: mõtlesin isegi korraks, et ma ei osale 

27aastane Madis tunnistab, et võit tuli talle suure üllatusena. „Tean, et andsin täielikult endast parima, aga ma ei oleks uskunud, et võidan. Võtsin seda asja täiesti ootustevabalt, ma polnud eales tantsuvõistlusel osalenud. Olen kõige rohkem tantsinud järjest kaks tundi, ma ei teadnud, kas ma üldse suudan 12 tundi vastu pidada. Nüüd ei hirmuta mind enam vist miski,“ naerab ta.