Grind ja Katel korraldavad ühise aastalõpupeo, kus astuvad üles ka nublu ja 5MIINUST 

Grindi ja Katla peosarjad tähistavad juba teist aastat järjest Kultuurikatlas ühiselt aasta lõppu. Tänavu on fookus kohalikel suurartistidel ja DJ-del, kes astuvad õhtu jooksul üles Kultuurikatla kahes saalis. Lavalaudadele astuvad aasta meesartisti tiitliga pärjatud nublu, legendaarne räpipunt 5MIINUST, välismaal laineid lööv Wateva ning harva esinev Lemon Fight.

Sama auväärne on ka DJ-de nimistu. Grindi peosaalis saadavad õhtu varahommikusse Denry, Coverk & Byte ning nix & Jonny. Katla saalis valivad tempokaid house’i biite MHKL, QrX ja peosarja eestvedajad Bombossa Brothers.

Katel on house-muusika peosari, mis on kolme aasta jooksul toonud pealinna mitmeid mainekaid artiste, teiste seas Mark Knighti, Camelphati ja Ten Wallsi. Uuel aastal üheksandat sünnipäeva tähistav Grindi peosari rõõmustab bassimuusika sõpru igakuiselt tuntud produtsentide ülesastumistega ja esitleb suvist festivali Beach Grind. Mõlemale peosarjale omaselt on eesolevalt õhtult oodata üllatusi, võimsaid produktsioonilahendusi ja meeleolukat aasta ärasaatmist.