Jüri Butšakov: tülide puhul on mõistlik endale meelde tuletada, miks me koos oleme 

“Tülide puhul on mõistlik endale meelde tuletada, miks me koos oleme. Kui vastuses kõlavad sellised sõnad nagu “pere” ja “armastus”, saab üsna ruttu aru, et mis siin ikka pikalt vinguda ja vaielda. Ja siis lähen ja üritan Annikat naerma ajada,” avaldab Butšakov.