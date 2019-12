GALERII | Tommy Cash pani võimsa kontserdiga aastale väärika punkti 

Tund enne keskööd lookleb Noblessneri valukoja juures pikk järjekord nagu draakoni saba. Olukorda ei tee paremaks ka arktilisena tunduv tuul, mis paistab järjekorras oodates peamine jututeema olevat. Tundub, et kõik inimesed on otsustanud tulla "õigeks ajaks", sest viis minutit enne eeldatavat kontserdiaega ulatub järjekord juba valukoja nurgani.

Täpselt siis, kui kuulen oma kaaslast kurtvat, et ta kannatus hakkab katkema, tuleb Tommy lavale. Saal hullub ja valukoda täitub mitte ainult kisa, vaid suisa möiretega. Hõisete ja meeletu bassi kombinatsioon paneb mind mõtlema, et halvima stsenaariumi korral lahkun ma kontserdilt kõrvapõletiku või kuulmiskahjustusega (mis ei oleks just halb variant selgitamaks, mis juhtus – käisin Tommy Cashi kontserdil).

Helesinistes dressides räppar tõmbab peo otsejoones käima ja pärast esimese loo lõppu juhtub minu jaoks ime, mida olen juba mitmel laivil oodanud – Tommy räägib publikuga! "Tallinn, kuidas läheb?" küsib ta. Publik saab mitmel korral räppari tänu osaliseks ja ühel hetkel kiidab ta suisa ühe fänni soengut. "Nice haircut," näitab ta kellegi peale ja tõmbab siis oma laubal sõrmega sirge joone, viidates ilmselt fänni sirgele tukale. Võin vaid oletada, et see on midagi taolist nagu "Shrekist" tuntud õelal kuningal Lord Farquaadil.