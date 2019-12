Rootsi kuningas põhjendab otsust võtta lapselastelt tiitel 

Rootsi õukond teatas oktoobris, et monarhi otsusel on printsess Madeleine'i ja prints Carl Philipi lapsed nüüdsest kuninglike õigusteta, aga ka kohustusteta.

Printsess Madeleine'il on ameeriklasest abikaasa Chris O'Neilliga kolm, prints Carl Philipil abikaasa Sofiaga kaks last. Kuningas Carl XVI Gustafi otsuse kohaselt jäävad kõnealused lapsed küll kuningliku pere liikmeks, kuid kaotavad õiguse tiitlile "tema kuninglik kõrgus". Neil pole ametlikke kuninglikke kohustusi ning Rootsi maksumaksja ei pea neid hakkama üleval pidama.

Kuningas nimetas oma pühadekõnes jõule mõtiskluste ajaks, rääkis nii Rootsi kui ka kogu maailma raskustest ning märkis ära need, kes pühade ajal töötavad. Monarh seletas kõne lõpus ka oma otsust. "Langetasin mõnda aega tagasi otsuse määratleda seda, mida kutsutakse kuningakojaks. Otsuse eesmärk oli näidata, kes kuninglikust perest tulevikus Rootsi ametlike esindajatena tegutsevad. Minu jaoks oli see ootuste selgitamine," ütles Carl XVI Gustaf. "Loodetavasti on see abiks, kui mu lapselapsed kunagi omaenese tulevikku ellu viivad. Kuid seni on see päev veel kaugel."