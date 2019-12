Saund Nõukaaegsete kõrtsibändide igaõhtune tipphetk: „Orkester lõpetab, aga ei lahku lavalt!“ Aigi Viira , täna, 00:01 Jaga: M

KÕRTSIPILLIMEHE AMET OLI VÄGA PRESTIIŽNE: 1969 avatud Kaunase restorani orkestri esimene koosseis (vasakult): Aare Saul, Voldemar Püttsepp, Üllar Jörberg, Harry Tarvo, Mihhail Kuzmin ja Juhan Valgvee. Foto: Facebook grupp Nostalgiline Tartu

„See oli kõige vahvam osa, kui lugusid telliti – siis said nutsu ju kohe kätte!“ meenutab fotograaf Ove Maidla, kes nõukaajal Tartu restoranides Kaunas ja Tarvas majabändi koosseisus trumme mängis. „Lugusid, mida taheti, oli tohutult, aga ei olnud lugu, mida me poleks suutnud ära mängida.“ Isegi mitte juhul, kui klient vilistas ebamusikaalselt ette tundmatu viisijupi. „Keegi ikka midagi teadis ja taipas,“ naerab ta, et mängimata ei jäänud lugu ka säärasel juhul.