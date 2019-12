Kümnendi parimas seriaalis kaob osa inimkonnast seletamatult 

Metacritic võttis edetabeli koostamisel aluseks viimasel ajal ilmunud arvukad pingerivid kümnendi parimatest telesarjadest. Sõna „telesari“ on viimaste aastatega muidugi meelevaldseks muutunud, sest konkurentsi on lisandunud voogedastusfirmad eesotsas Netflixiga. Mõjukas meelelahutustööstuse väljaanne Variety nendibki oma edetabeli saatesõnas: lõppev kümnend on meelelahutustööstuses pöördumatu revolutsiooni korraldanud. Kui varem tähendas televisioon tundmatule näitlejale vahendit Hollywoodi pääsemiseks, siis nüüd mängivad tele- ja voogedastusfirmade seriaalides koguni mitmekordsed Oscari laureaadid nagu Meryl Streep („Suured väiksed valed“). Sest seriaalid on muutunud alates „Sopranodest“ (1999–2007) võrratult kaasahaaravamaks ja meisterlikumaks.