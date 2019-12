Inimesed Jüri Arrak: plank kaitseb mind igasuguse loba ja kohatu kriitika eest Jaanus Kulli , täna, 00:01 Jaga: M

GALERII

JÜRI ARRAKU KUNSTIAED: Töödele mängulise kunstniku aias on kasvanud aja jooksul uusi tähenduskihte ja tõlgendusvõimalusi. Foto: Martin Ahven

„Müür on müür, ega me tea, kui kõrge see on. Teiseks, müüril ei ole alati ja iga hinna eest negatiivne tähendus. Müür võib meid ka vaenlase eest kaitsta. Aga jah, enamikul juhtudel on müüril küljes agressiivsuse märk. Ja kui teisi maid vallutatakse, tehakse müür ümber. Ka aednikul on oma aiamaal aed ümber, et põdrad ja jänesed ei saaks tema loomingut ära süüa,“ aitab kunstnik Jüri Arrak (83) oma kunstiaeda sisse piiluda.