Bruce Lee tütar kaebas kiirtoiduketi kohtusse 

Shannon Leele kuuluv firma Lee Enterprises nõuab, et Real Kungfu eemaldaks kohemaid oma logolt Bruce Lee kujutise. Ühtlasi nõuab Shannon kiirtoiduketilt 30 miljonit dollarit kompensatsiooni.

Real Kungfu väidab, et kohalikud Hiina võimud on andnud logo kasutamiseks loa. "Oleme seda juba 15 aastat kasutanud," ütleb firma sotsiaalmeediaplatvormil Weibo. "Meid jahmatab, et meid pärast kõiki neid aastaid hagetakse, ja tegeleme energiliselt selle juhtumi uurimise ja oma vastuse ettevalmistamisega."