Millega prints Harry ja Meghan Kanadas tegelevad? 

Sussexi hertsogipaar oli Kanadasse saabunud Los Angelesest, kus elab Meghani ema Doria Ragland. Briti kõmupressi andmeil saabus ka Doria pühadeks Kanadasse. Küllap on ta oma ainsa tütre pojakest hoidnud, et Archie ema-isa saaksid rahumeeli kahekesi aega veeta.

Kuningliku paari asukohta ja päevaplaane õukond mõistagi ei avaldanud, sest Harry ja Meghan on tabloidide ja paparatsode tõttu niigi palju kannatanud. Kuid Iltalehti andmeil on nüüdseks teada, et Sussexid on elanud luksuslikus Deep Cove Chalet's, mille sviidis maksab öö umbes 220 eurot. Hertsogipaari on nähtud oma turvameeste seltsis Vancouveri saare North Saanichi restoranis einestamas, aga ka Hort Hilli looduspargis jalutamas.