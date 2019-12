Uus „Tähesõdade“ film teenis nädalaga pool miljardit dollarit 

Esimesel jõulupühal tõi uus „Tähesõdade“ film Ühendriikides sisse 32 miljonit dollarit. Rekordiomanik on nelja aasta tagune „Jõud tärkab“, mis teenis USAs 49,3 miljonit. Vahepealne „Viimased jedid“ teenis 25. detsembril vaid 27,4 miljonit, nii et „Skywalkeri tõusu“ edu on märkimisväärne.