TOP 5 | FILMISAADE „DUUBEL“ HOIATAB: need oli 2019. aasta halvimad filmid 

Olid ajad, mil M. Night Shyamalani filmid tundusid põnevad ja miks mitte head! Need ajad on ammu möödas. Kui paari aasta tagune „Lõhestunud“ jättis mulje, et ehk on mees oma aastatepikkusest mõõnast lõpuks ometi välja rabelemas, siis „Purunematu“ triloogiale punkti pannud „Klaas“ – film, mis kaks eelmist omavahel kokku seob – on unele suigutav elamus, mis on rumal, igav ja lihtsalt jaburalt halb.



2. „Cats“

Kunagi ennemuistsel ajal käias lavalaudadel igati okei muusikal „Cats“. Sellest on möödas 38 aastat, aga mingil hämmastaval põhjusel otsustati sellest 2019. aastal teha filmiversioon, milles laulavad (mööda) kuulsad näitlejad, kes on arvuti abil rõlgeteks kõutsideks muudetud. See näeb uskumatult kole välja, laulud kriibivad kõrvu ning mingil veidral põhjusel leidub sellest mitmeid „nalju“, mis puudutavad genitaale. Küsimused „Miks?“ ja „Kellele?“... ei saa vastuseid.



1. „Õiglus“

Selgeltnägija Toomas Aria kireprojekt (ja ühtlasi „Prooviabielu“ Heleni näitlejadebüüt) „Õiglus“ oli fantastiline rongiõnnetus. Olematu näitlemine, amatöörlikust tasemest madalam kaameratöö, naermaajavalt halb stsenaarium (on ilmselge, et üks mustanahaline mees on filmi meelitatud vaid selleks, et üks püssikangelane saaks talle näkku karjuda: „Shut the f*ck up, n*gga!“) ning peategelane, keda on võimatu tõsiselt võtta – just need elemendid teevad „Õiglusest“ aasta halvima filmi.