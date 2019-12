EMASSE! Victoria Beckhami tütar disainis oma ristimiskleidi ise 

Uhke ema jagas sotsiaalmeedias fotosid ning ilmnes, et ristivanemate seas olid "Meeleheitel koduperenaiste" täht Eva Longoria ja Jennifer Lopezi eksabikaasa, latiinolaulja Marc Anthony.

Endine Spice Girl ja nüüdne edukas moekunstnik Victoria paljastas Instagram Storys, et Harperi ristimiskleit oli tüdruku enda disainitud. Kleit ja selle juurde kuuluv keep valmisid Pariisi ateljees. Varem on tüdruk kujundanud nukurõivaid.