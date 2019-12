Suri muusikalide „Hallo, Dolly!“ ja „Linnupuur“ helilooja Jerry Herman 

Ristitütre sõnul suri Herman kopsutüsistustesse, vahendab The Guardian. Muusikalimeister elas koos oma partneri, kinnisvaramaakler Terry Marleriga Miami osariigis. Briti lehe teatel pälvis helilooja oma muusikalidega kaks Tony auhinda: 1964. aastal tõi selle talle „Hallo, Dolly“ ning 1983 „Linnupuur“. Herman võitis ka kaks Grammyt - muusikali „Mame“ albumi eest ja „Hallo, Dolly!“ kui aasta parima laulu eest.

Idee muusikale kirjutama hakata tekkis noorel Jerryl pärast seda, kui ema-isa olid teda vaatama viinud Irving Berlini lavatükki „Annie Get Your Gun“. Koju jõudes mängis Jerry viis laulu klaveril järgi. „Mõtlesin: millise kingituse see mees küll on ühele võhivõõrale inimesele teinud! Tahtsin sellesama kingi teistele edasi anda,“ rääkis Herman 1996. aasta intervjuus.