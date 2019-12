GALERII | Esietendus Jüri Naela drag dream: kui sa paned jalga kõrge kontsaga kingad, siis on eriline tunne küll! 

Jüri Naela lavastatud DRAG SHOW vol2 esikas endises NO99 teatris - õhtujuht Andrus Vaarik Foto: Robin Roots

Keset saali ulatub peenikese keelena catwalk, kõlaritest tulvab muusika, mis kisub meid põrnapidi kaasa, seinad sätendavad, valgusvihud veiklevad, ja ükshaaval kõnnivad meie ette need pöörased inimesed, kelle võimuses on muuta üheks hetkeks terve universum õnnelike olevuste kohtumispaigaks!

Jüri Naela lavastatud DRAG SHOW vol2 esikas endises NO99 teatris - õhtujuht Andrus Vaarik Foto: Robin Roots

Teiste seas astus lavalaudadele ka endine NO99 teatri näitleja Rasmus Kaljujärv, kes on hetkel Jüri Naela poolt Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikoolis läbiviidava füüsilise teatri magistrikursuse üks tudengitest. Kaljujärve kehastatv karakter sarnaneb paljuski Marilyn Monroele, kes on ühtlasi tema suur lemmik.

Jüri Naela lavastatud DRAG SHOW vol2 esikas endises NO99 teatris - õhtujuht Andrus Vaarik Foto: Robin Roots

„Kasutame seda formaati selleks, et anda näitlejatudengitele võimalus luua enda alter ego, mis on samamoodi drag’i põhimõte. Sa lood mingi teise tegelase, kes on võimeline üles astuma ja tegema asju, mida sa ise inimese, mehe või naisena teha ei suuda,“ selgitas show lavastaja Jüri Nael.

Jüri Naela lavastatud DRAG SHOW vol2 esikas endises NO99 teatris - õhtujuht Andrus Vaarik Foto: Robin Roots

See pole Jüri Naelal esimene kord, mil ta säärase projektiga lavale tuleb. „Terapeutilises mõttes on see kindlasti väga vabastav, sest ta on mänguline. Kui sa paned ikkagi kõrge kontsaga kingad jalga, siis on see eriline tunne küll," arvab Nael.