ELU ARTIKLITE TOP 10 | Tanel Padar ja Lauren Villmann said lapse, Siim Rikker abiellus, Venno Loosaar sai ränga süüdistuse 

Tanel ja Lauren Foto: Martin Ahven

Uudise, et tema ja ta modellist kihlatu Lauren saavad lapse, paljastas Tanel tänavu märtsis. Ta tunnistas saates „Hommik Anuga“, et saab oma esimese lapse 38aastaselt, sest varem polnud selleks õige aeg. „Ma usun, et lapsed tulevad oma vanemate juurde siis, kui on õige aeg, kui neid on oodatud ja tahetud,“ mõtiskles ta.

Brigita ja Paul Foto: Aldo Luud

Paul Neitsov sõnas, et võtab lahkumineku eest vastutuse enda peale. „Arvan, et ma ei ole kerge inimene, kellega koos olla ja elada. Minu jaoks on muusika olnud alati kõige olulisem ja ülejäänud elu jääb piisava tähelepanuta. Olen hingelt nii loomeinimene, kui vähegi olla saab ning selle tõttu saavad muud asjad kannatada. Olen Brigitale tänulik, et ta selle otsuse tegi. See on minu nägemust kogu maailmast ja suhetest muutnud ning olen aru saanud, et mitte miski ei tule elus kergelt. See otsus on mulle mõjunud pigem hästi kui halvasti. Mul on hea meel, et saime koos väga palju muusikat teha, esineda ja inimestele rõõmu pakkuda,” rääkis Paul Õhtulehele.